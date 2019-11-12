У семьи прокурора Москвы нашли дом в Испании и дачу на Рублевке на миллионы евро

В Черногории у родственников прокурора — восьмиквартирный дом, помещения в котором сдаются в аренду. Там же отдыхают и сами члены семьи Попова. В Черногории семья Попова строит базу отдыха поблизости с горнолыжным курортом. Суммарная стоимость имущества, как сообщается в расследовании, три миллиона евро.

Недвижимость была куплена в период с 2009 по 2011 год супругой Попова, потом они развелись. На тот период официальный доход прокурора составлял 60 тысяч рублей, а его жена числилась безработной.

Помимо этого, у Ирины Поповой в собственности есть квартира в Испании, ее стоимость в 2010 году — 645 тысяч евро. А мать прокурора владеет дачей на Рублевке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что перед назначениями все сведения о силовиках проверяются.