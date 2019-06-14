В Свердловской области в мае введено в эксплуатацию 140 тыс. квадратных метров жилья
Сегодня, 08:23ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловская область продолжает наращивать темпы строительства нового жилья, в мае 2019 года в эксплуатацию введено почти 140 тысяч квадратных метров, что в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает правительство региона.
За пять месяцев текущего года в эксплуатацию введено 565 тысяч квадратных метров недвижимости. Наибольшие темпы строительства отмечены в столице Урала, там за май в эксплуатацию введено 77 тысяч квадратных метров недвижимости. Второе место занимает Сысертский ГО, там с начала года введено 55 тысяч «квадратов». На третьем месте — Белоярский ГО. За первый квартал там введено 24 тысячи квадратных метров.
Напомним, президент России Владимир Путин в рамках программы «Жилье и городская среда» сообщил о необходимости увеличения темпов строительства жилья в полтора раза к 2024 году.
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