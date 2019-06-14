В Свердловской области в мае введено в эксплуатацию 140 тыс. квадратных метров жилья

За пять месяцев текущего года в эксплуатацию введено 565 тысяч квадратных метров недвижимости. Наибольшие темпы строительства отмечены в столице Урала, там за май в эксплуатацию введено 77 тысяч квадратных метров недвижимости. Второе место занимает Сысертский ГО, там с начала года введено 55 тысяч «квадратов». На третьем месте — Белоярский ГО. За первый квартал там введено 24 тысячи квадратных метров.