Россияне стали реже покупать мясо

Данные приводятся с июля 2018 по июль 2019 года. Продажи снизились по всем категориям мясных продуктов, включая сосиски и колбасу. По большей части снизились продажи говядины – на 7%. На доля говядины приходится 8% продаж. Самым популярным продуктом стала птица – 38% от продаж (продажи уменьшились на 5,2%), свинина – 21% (продажи уменьшились на 3%). Продажи сосисок упали на 4,4%.