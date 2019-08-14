Россияне стали реже покупать мясо

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Согласно исследованиям компании Gfk, в России на 4,3% стали реже покупать мясо, пишет ТАСС.
Данные приводятся с июля 2018 по июль 2019 года. Продажи снизились по всем категориям мясных продуктов, включая сосиски и колбасу. По большей части снизились продажи говядины – на 7%. На доля говядины приходится 8% продаж. Самым популярным продуктом стала птица – 38% от продаж (продажи уменьшились на 5,2%), свинина – 21% (продажи уменьшились на 3%). Продажи сосисок упали на 4,4%.
Число покупателей мясных продуктов остается на прежнем уровне. Меняется только потребление: семьи стали реже покупать мясо, что во многом связано с развитием рынка кулинарии и готовых решений, а также более частым потреблением вне дома и распространением сервисов по доставке еды, пояснили специалисты.
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