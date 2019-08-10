Россияне стали активнее покупать лекарства для потенции

За первые шесть месяцев текущего года в стране продали 4,5 миллиона упаковок лекарств для лечения эректильной дисфункции. Количество проданных упаковок таблеток выросло в 1,6 раз по сравнению с 2015 годом. В 2015 году россияне купили 12 млн таблеток, в 2019 — 34,3 млн.