Россияне стали активнее покупать лекарства для потенции
Сегодня, 21:43Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За пять лет в России на 60% увеличились продажи лекарств для потенции, сообщает РБК.
За первые шесть месяцев текущего года в стране продали 4,5 миллиона упаковок лекарств для лечения эректильной дисфункции. Количество проданных упаковок таблеток выросло в 1,6 раз по сравнению с 2015 годом. В 2015 году россияне купили 12 млн таблеток, в 2019 — 34,3 млн.
Среди причин возросшей популярности лекарств для потенции эксперты называют понижение цены на них. На рынке появились аналоги с активным действующим веществом — «Виагрой».
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