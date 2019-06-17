В России из-за введения обязательной маркировки подорожают лекарства
Сегодня, 09:32Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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После введения обязательной маркировки с криптозащитой в России ожидается подорожание лекарственных средств. По словам производителей, нововведение обходится им в 100 миллионов рублей в год, пишут «Новые известия».
Внедрение новой маркировки началось в 2017 году, систему начали применять несколько фармацевтических компаний, обязательным использование маркировки станет с 1 января 2020 года. В связи с этим стоимость одной упаковки лекарств вырастет от 80 копеек до 1,3 рубля.
Ранее планировалось использовать код криптозащиты, состоящий из 88 знаков, однако было принято решение о сокращении знаков вдвое.
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