В России из-за введения обязательной маркировки подорожают лекарства

Внедрение новой маркировки началось в 2017 году, систему начали применять несколько фармацевтических компаний, обязательным использование маркировки станет с 1 января 2020 года. В связи с этим стоимость одной упаковки лекарств вырастет от 80 копеек до 1,3 рубля.