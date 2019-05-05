5,5 млрд рублей долгов по ЖКХ взыскано в Свердловской области в 2018 году
Сегодня, 10:05ЭкономикаФото: pixabay.com
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В 2018 году со свердловчан было взыскано 5,5 млрд рублей по долгам за услуги ЖКХ, что на треть больше показателей 2017 года.
В Свердловской области растет количество должников по услугам ЖКХ, так, в 2018 году почти на треть увеличилось количество таких дел в судах. Судебные инстанции рассмотрели 250 тысяч таких дел в прошлом году. Это около половины всех дел, рассматриваемых в 2018 году.
Всего в прошлом году было рассмотрено 605 тысяч гражданских дел. Иски по взысканию задолженности за коммунальные платежи составили 45 %. Это объясняется непростой социально-экономической ситуацией в регионе,считает исполняющий обязанности главы Областного суда Свердловской области.
Также отмечается, что в России в целом увеличилось количество исков по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Всего в стране рассмотрено 6,5 млн таких дел, пишет «Российская газета».
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