5,5 млрд рублей долгов по ЖКХ взыскано в Свердловской области в 2018 году

В Свердловской области растет количество должников по услугам ЖКХ, так, в 2018 году почти на треть увеличилось количество таких дел в судах. Судебные инстанции рассмотрели 250 тысяч таких дел в прошлом году. Это около половины всех дел, рассматриваемых в 2018 году.