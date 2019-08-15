В Свердловской области банки отказываются от работы с эскроу-счетами

С использованием эскроу-счетов в регионе планируется построить 55 объектов, из них 17 уже получили одобрения заявок банками. Банки все чаще отказывают застройщикам в эскроу-счетах. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отказы в проектном финансировании связаны с истечением сроков разрешений на строительство до окончания сроков подключения к сетям. Куйвашев дал поручение своему заместителю Алексею Орлову скорректировать работу сетевых организаций по корректировке технических регламентов.