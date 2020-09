Коронакризис не повлияет на празднование 300-летия Нижнего Тагила

Правительство Свердловской области не планирует сокращать затраты на подготовку к Универсиаде и 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила, сообщает департамент информполитики.

В Свердловской области приступили к формированию бюджета на 2021 год и плановый период. Сегодня прошло первое заседание по рассмотрению предложений муниципалитетов. Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отметила, что из-за введённых ограничений по коронавирусу снизились экономические показатели. Несмотря на это, будут учтены региональные объемы софинансирования из федерального бюджета мероприятий национальных проектов. Среди приоритетных проектов — Универсиада и мероприятия к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Напомним, к 300-летнию Нижнего Тагила Центральный Банк России выпустит монету, а также панируется завершение строительства моста через пруд. Сваи, опоры и медпункт на колесах. Как живет главная стройка Нижнего Тагила

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter