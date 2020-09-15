Коронакризис не повлияет на празднование 300-летия Нижнего Тагила

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отметила, что из-за введённых ограничений по коронавирусу снизились экономические показатели. Несмотря на это, будут учтены региональные объемы софинансирования из федерального бюджета мероприятий национальных проектов. Среди приоритетных проектов — Универсиада и мероприятия к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила.