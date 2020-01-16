Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в новостройках

Глава аналитического центра Алексей Попов подчеркнул, что колебание цен наиболее заметно будет весной и осенью, летом ожидаема стагнация. Рост цен связан с переходом рынка на эскроу-счета. При этом часть новостроек возводилась по старым правилам. Кроме того, на рост цен повлияют инфляция, снижение ставок по ипотеке и замедление темпов строительства.