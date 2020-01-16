Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в новостройках
Сегодня, 10:07ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В этом году цены на жилье в новостройках вырастут на 10%, а на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику ЦИАН.
Глава аналитического центра Алексей Попов подчеркнул, что колебание цен наиболее заметно будет весной и осенью, летом ожидаема стагнация. Рост цен связан с переходом рынка на эскроу-счета. При этом часть новостроек возводилась по старым правилам. Кроме того, на рост цен повлияют инфляция, снижение ставок по ипотеке и замедление темпов строительства.
Напомним, в прошлом году застройщики утратили право привлекать денежные средства дольщиков напрямую. Деньги дольщиков должны храниться на спецсчетах, раскрытие которых возможно после введения объектов в эксплуатацию.
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