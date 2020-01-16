В Нижнем Тагиле предпринимателя оштрафовали за сокрытие 42 миллионов рублей
Сегодня, 15:37ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Штраф в размере 50 тысяч рублей назначен предпринимателю из Нижнего Тагила за сокрытие от налоговой инспекции 42 миллионов рублей, пишет «Федерал Пресс».
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, предприниматель, зная о наличии задолженности по налогам и сборам, скрыл 42 миллиона рублей. Однако позже Следственный комитет выявил противоправные действия коммерсанта.
В ходе следствия обвиняемый в полном объеме выплатил задолженность перед налоговыми органами и попросил не назначать ему в качестве наказания реальное лишение свободы.
Суд учел, что мужчина загладил вину, кроме того, ранее не привлекался, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
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