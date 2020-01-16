В Нижнем Тагиле предпринимателя оштрафовали за сокрытие 42 миллионов рублей

По версии следствия, предприниматель, зная о наличии задолженности по налогам и сборам, скрыл 42 миллиона рублей. Однако позже Следственный комитет выявил противоправные действия коммерсанта.

В ходе следствия обвиняемый в полном объеме выплатил задолженность перед налоговыми органами и попросил не назначать ему в качестве наказания реальное лишение свободы.