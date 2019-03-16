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«Мусорный» тариф для жителей Нижнего Тагила снижен на 73 копейки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Мусорный» тариф для жителей Нижнего Тагила снижен на 73 копейки

Сегодня, 07:00ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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