«Мусорный» тариф для жителей Нижнего Тагила снижен на 73 копейки

Региональная экономическая комиссия Свердловской области внесла изменения в величину тарифов на вывоз ТКО. Произошло это из-за снижения ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных ТКО, сообщается на сайте организации.

Снижение для различных региональных операторов составило от 1,1 до 1,7 процента. Например, жители Нижнего Тагила, которых обслуживает «Рифей», будут платить на 73 копейки меньше.

Отметим, тарифы являются предельными максимальными и могут понижаться региональными операторами самостоятельно исходя из экономической целесообразности. Со своей стороны Комиссия продолжит контроль за применением тарифов и соблюдением установленного порядка ценообразования,отметили в пресс-службе Региональной энергетической комиссии Свердловской области.