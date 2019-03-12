Генпрокуратура проведет совещание по мусорной реформе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Заместитель генпрокурора РФ в УрФО Юрий Гулягин 13 марта проведет совещание, на котором будут рассмотрены вопросы реализации мусорной реформы в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
В планах надзорного ведомства – обсуждение работы трех региональных операторов. Совещание пройдет в Нижнем Тагиле, так как в городе до сих пор сохраняется большое количество вопросов по реализации реформы, информирует ЕАН.
Напомним, что с 1 января регоператоры курируют работу по обращению с ТКО в трех зонах Свердловской области – северной, восточной и западной.
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