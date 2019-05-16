92% площадей уже забронировано на ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге

Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, в ней примут участие более 25 регионов России, а также делегации 80 иностранных государств. В настоящий момент свое участие подтвердили Австрия, Тайвань, Казахстан, Беларусь, Франция, Чехия, Словакия, Италия, Китай, Япония и Южная Корея.

Основными международными мероприятиями станут: российско-турецкий, российско-французский, российско-немецкий, российско-австрийский, российско-японский и российско-корейский промышленные форумы,пояснила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Также Казакова отметила, что ИННОПРОМ стал своеобразным брендом региона, в этом году состоится десятая, юбилейная выставка. Вместе с ней в Свердловской области пройдет Глобальный саммит производства и индустриализации. Объединение двух мероприятий дает региону еще больше возможностей и позволит в полной мере продемонстрировать потенциал Среднего Урала, считает министр.