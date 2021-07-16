ФАС разрешила «Магниту» купить «Дикси» и «Мегамарт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила сети «Магнит» приобрести магазины «Дикси» и «Мегамарт». Правда, не все. Информация об этом следует из базы решений антимонопольного органа.

Сделка будет возможна только при соблюдении ряда ограничений. Таким образом, слияние сетей произойдет в тех муниципалитетах, где доля «Магнита» не более 25%. Согласно этому условию, 142 магазина «Дикси» не будут объединены с торговой сетью в 53 муниципалитетах. В тоже время в 22 муниципалитетах объединённая доля рынка «Магнита» и «Дикси» не должна превышать 35%. Ещё одним из условий сделки является готовность «Магнита» на протяжении года продавать социально-значимые товары без торговых наценок. Среди продуктов – молоко, хлеб, куриное мясо. Цена сделки от слияния составляет около 92,4 миллиарда рублей. Напомним, что в холдинговую структуру «Дикси» входят 2612 магазинов. Их годовая выручка начитывает – 281,4 миллиарда рублей. Также в эту компанию входит «Мегамарт» - его выручка насчитывает 17,4 миллиарда рублей. В настоящее время компания «Магнит» занимает второе место в России по выручке. По официальным данным она составляет 1,55 триллиона в год. С помощью слияния компания хочет укрепить свои рыночные позиции. На сегодня лидером по выручке остаётся X5 Retail Group, данной компании принадлежат «Перекрёсток», «Пятёрочка» и другие. Напомним, что более 2,6 тысячи магазинов розничной сети «Дикси» в Москве, Санкт-Петербурге и в других регионах страны приобретает ритейлер «Магнит». «Магнит» приобретает более 2,6 тысячи магазинов сети «Дикси» по всей стране

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