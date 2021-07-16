ФАС разрешила «Магниту» купить «Дикси» и «Мегамарт»

ФАС разрешила «Магниту» купить «Дикси» и «Мегамарт»
ФАС разрешила «Магниту» купить «Дикси» и «Мегамарт»
Сегодня, 12:19ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила сети «Магнит» приобрести магазины «Дикси» и «Мегамарт». Правда, не все. Информация об этом следует из базы решений антимонопольного органа.

Сделка будет возможна только при соблюдении ряда ограничений. Таким образом, слияние сетей произойдет в тех муниципалитетах, где доля «Магнита» не более 25%. Согласно этому условию, 142 магазина «Дикси» не будут объединены с торговой сетью в 53 муниципалитетах.

В тоже время в 22 муниципалитетах объединённая доля рынка «Магнита» и «Дикси» не должна превышать 35%.

Ещё одним из условий сделки является готовность «Магнита» на протяжении года продавать социально-значимые товары без торговых наценок. Среди продуктов – молоко, хлеб, куриное мясо.

Цена сделки от слияния составляет около 92,4 миллиарда рублей. Напомним, что в холдинговую структуру «Дикси» входят 2612 магазинов. Их годовая выручка начитывает – 281,4 миллиарда рублей. Также в эту компанию входит «Мегамарт» - его выручка насчитывает 17,4 миллиарда рублей.

В настоящее время компания «Магнит» занимает второе место в России по выручке. По официальным данным она составляет 1,55 триллиона в год. С помощью слияния компания хочет укрепить свои рыночные позиции.

На сегодня лидером по выручке остаётся X5 Retail Group, данной компании принадлежат «Перекрёсток», «Пятёрочка» и другие.

Напомним, что более 2,6 тысячи магазинов розничной сети «Дикси» в Москве, Санкт-Петербурге и в других регионах страны приобретает ритейлер «Магнит».

Материалы по теме:
РоссияФАСМагнитмегамартДикси
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы