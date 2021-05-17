После ограбления пенсионера в тагильском «Магните» возбуждено уголовное дело

На 27-летнего ранее судимого мужчину, который забрал все деньги у пожилого мужчины возле банкомата в «Магните» на Вые в Нижнем Тагиле, в отделе полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ.