После ограбления пенсионера в тагильском «Магните» возбуждено уголовное дело

После ограбления пенсионера в тагильском «Магните» возбуждено уголовное дело
После ограбления пенсионера в тагильском «Магните» возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:03ПроисшествияФото: TagilCity.ru
После ограбления пенсионера в тагильском «Магните» возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Злоумышленник, присвоившие чужие деньги, задержан.

На 27-летнего ранее судимого мужчину, который забрал все деньги у пожилого мужчины возле банкомата в «Магните» на Вые в Нижнем Тагиле, в отделе полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Мужчины вместе выпивали, после чего пошли снять денег для приобретения спиртного. Молодой человек обманом забрал все деньги себе. Он установлен и задержан, ведется расследование, рассказали в пресс-службе Му МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, 16 мая, во второй половине дня, на перекрестке улиц Красноармейская-Космонавтов в Нижнем Тагиле в магазине «Магнит» неизвестные забрали у пожилого мужчины деньги, когда он снимал деньги в банкомате.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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