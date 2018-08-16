Комплекс по переработке мусора будет построен рядом с полигоном ТКО в Нижнем Тагиле

Современный мусоросортировочный комплекс и новый полигон для захоронения твердых коммунальных отходов заработают в городском округе к концу 2020 года. Концессионное соглашение было подписано между муниципалитетом и АО «Облкоммунэнерго» еще в конце июня. Место для реализации проекта выбрано в непосредственной близости от действующего полигона.

Это один из приоритетных для города проектов и первый опыт на территории региона. Самое главное, что заложено в проекте не просто строительство мусороперерабатывающего завода и создание принципиально нового комплекса захоронения ТБО. Он расположен прямо рядом с существующим, сообщил временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Мусороперерабатывающий комплекс будет расположен на границе действующего полигона. Это позволит избежать перевозок и приступить к утилизации полигона без дополнительных затрат.

Это взаимосвязанные проекты, которые позволят, хоть и не быстро, убить двух зайцев. В перспективе, дабы нам не заниматься проливкой и рекультивацией старого полигона, мы начинаем параллельно его переработку. Место для нового комплекса хорошо тем, что находится практически на границе существующего полигона. Уникальность проекта в том, что мы реализуем его на месте, это позволит нам начать утилизацию действующего полигона без перевозок, без всяких дополнительных затрат, рассказал врио Главы города.

Ранее Администрация Нижнего Тагила вместе с концессионером утвердили «дорожную карту» проекта. В план мероприятий входят все основные этапы проведения работ со сроками и обязательствами. Теперь планируется презентовать проект тагильчанам.

В конце августа мы запланировали деловой визит на новый мусоросортировочный комплекс в Тюмени, он открывается завтра, 17 августа. Аналогичный завод будет построен в Нижнем Тагиле, мы хотим воочию увидеть, и показать тагильчанам как будет работать наше предприятие, рассказал Владислав Пинаев.

В планах мэрии также рекультивация полигона рядом с аэродромом Салка.