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Комплекс по переработке мусора будет построен рядом с полигоном ТКО в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Комплекс по переработке мусора будет построен рядом с полигоном ТКО в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:13Экономика
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