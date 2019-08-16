СК «Тагил» признана банкротом

По сведениям TagilCity.ru, у кредиторов будет два месяца, чтобы предъявить свои требования. Рассмотрение дела о банкротстве назначено на 22 января 2020 года. Как ранее сообщал TagilCity.ru, первое собрание кредиторов должника, назначенное на 11 июля, не состоялось.

СК «Тагил» основана в 2004 году. Она в частности занималась застройкой «Солнечной долины» и жилого комплекса «Октябрьский». В 2017 году её убытки составили более 83 миллионов рублей. В марте 2019 года решение арбитража на предприятия начали процедуру банкротства. По данным ЕГРЮЛ, более 90% СК «Тагил» через ООО «Мирдад» принадлежит генеральному директору компании Василию Шахтарину, который в мае занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей Нижнего Тагила по версии TagilCity.ru.