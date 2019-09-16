Семь компаний Свердловской области попали в рейтинг Forbes
Сегодня, 21:32ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Компании Свердловской области вошли в список 200 крупнейших бизнесов по версии журнала Forbes, сообщается в очередном выпуске издания.
Данные опубликованы за 2019 год и находятся на официальном сайте журнала. В список вошли компании, которыми управляют частные лица, критерием для составления стала выручка за прошлый год.
Среди предприятий Свердловской области в рейтинг попали УГМК, РМК, «Синара», «Элемент-Трейд», «Уральские авиалинии», «Сталепромышленная компания», ТМК. Лидером среди указанных компаний оказалась ТМК Дмитрия Пумпянского с выручкой 319,4 миллиарда рублей, второе и третье место поделили УГМК (с выручкой 165,9 миллиарда рублей) и «Синара» (выручка составила 152,8 миллиарда), соответственно.
Первую строчку рейтинга среди всех российских компаний занимает «Лукойл». Его выручка составила 8 триллионов рублей.
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