В Екатеринбурге за 1,6 миллионов рублей отремонтируют водонапорную башню 1925 года
Сегодня, 10:22ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге планируют реконструировать водонапорную башню, построенную в 1925 году, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Городские власти ищут подрядчика, который произвел бы работы по замене окон, очищению фасада здания и восстановлению кладки на нем. Также необходимо укрепить фундамент и отмостки. Ремонт должен быть проведен к 1 сентября. Стоимость работ составит 1,6 млн рублей.
С 1995 года в здании водонапорной башни располагается школа по скалолазанию.
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