В Екатеринбурге за 1,6 миллионов рублей отремонтируют водонапорную башню 1925 года

Городские власти ищут подрядчика, который произвел бы работы по замене окон, очищению фасада здания и восстановлению кладки на нем. Также необходимо укрепить фундамент и отмостки. Ремонт должен быть проведен к 1 сентября. Стоимость работ составит 1,6 млн рублей.