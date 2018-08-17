Прожиточный минимум в Свердловской области увеличен до 11 376 рублей

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16 августа губернатор Свердловской области подписал постановление, согласно которому размер прожиточного минимума свердловчан увеличился во втором квартале 2018 года.
Согласно постановлению, уровень прожиточного минимума в регионе увеличился на 397 рублей. Теперь он составляет 11 376 рублей.
Для пенсионеров сумма ПМ составит 8 785 рублей, для детей – 11 133 рубля, увеличась на 288 рублей и 403 рубля соответственно.
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