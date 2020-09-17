Катырин: «Любое падение импорта приводит к тому, что открываются окна возможностей»

Те кто работает с экспонентами, в том числе наш комплекс, многие из них не забирали средства, а оставляли их и говорили хорошо давайте мы на будущий год их перенесём, потому что это было важно и для нашего комплекса, чтобы сохранить средства […] и для тех, кто вдолгую работает чтобы сохранить отношения с экспоцентром, рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.