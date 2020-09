Катырин: «Любое падение импорта приводит к тому, что открываются окна возможностей»

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что несмотря на пандемию коронавируса текстильная отрасль быстро восстанавливается, так как является адаптивной.

В начале сентября в Москве вновь разрешили проводить выставки и конгрессы. Одним из первых мероприятий в после пандемии коронавируса стала выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань -2020» в Экспоцентре на Красной Пресне. Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов рассказал, что на данный момент работа центра восстановлена на 95%, но есть некоторые технические работы, которые необходимо провести. Он отметил, что все предписания Роспотребнадзора, касательно защиты от коронавируса, должны выполняться. Это касается перчаточно-масочного режима, соблюдения социальной дистанции. Кроме того, в экспоцентре был организован специальный эпидемиологический патруль, который напоминает посетителям о ношении масок. Несмотря на то, что проведение выставки пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, в ней принимают участие более 200 компаний. Среди них есть и зарубежные из 10 стран. Те кто работает с экспонентами, в том числе наш комплекс, многие из них не забирали средства, а оставляли их и говорили хорошо давайте мы на будущий год их перенесём, потому что это было важно и для нашего комплекса, чтобы сохранить средства […] и для тех, кто вдолгую работает чтобы сохранить отношения с экспоцентром, рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. В течение семи месяцев легпром показал положительный результат. Об этом рассказал на открытии выставки замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Такое стало возможно благодаря переориентации предприятий на производство необходимой в условиях пандемии продукции. Остальные представители отрасли получили поддержку. Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности Алексей Разбородин отметил, что все меры государственной поддержки за последний год были отработаны. Любое падение импорта приводит к тому, что открываются окна возможностей и, поскольку, я сказал, что отрасль адаптивна сегодня, она научилась этим пользоваться,сказал Разбородин. Выставка завершится сегодня, 17 сентября. Кроме основной экспозиции запланирована деловая программа, где выступят более 60 профессиональных спикеров и не только из России.

