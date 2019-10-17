Минобороны РФ задолжало свердловским энергетикам 204 миллиона рублей
Сегодня, 14:13ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Долг «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства обороны России за тепло и электроэнергию составил 204 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Т Плюс».
С 1 октября прошлого года долг увеличился на 85 миллионов рублей. В декабре 2018 года ресурсники направили в адрес Минобороны предупреждение об ограничении поставки горячей воды. После этого министерство внесло несколько платежей, однако к весне задолженность вновь начала накапливаться. Вносимые ЦЖКУ платежи не перекрывают даже текущее потребление энергоресурсов.
ЦЖКУ имеет возможность уклоняться от оплаты благодаря особому статусу «неотключаемых» объектов. Злоупотребление данным статусом несет дополнительные расходы для государственной казны,сообщает «Т Плюс».
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