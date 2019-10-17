Минобороны РФ задолжало свердловским энергетикам 204 миллиона рублей

С 1 октября прошлого года долг увеличился на 85 миллионов рублей. В декабре 2018 года ресурсники направили в адрес Минобороны предупреждение об ограничении поставки горячей воды. После этого министерство внесло несколько платежей, однако к весне задолженность вновь начала накапливаться. Вносимые ЦЖКУ платежи не перекрывают даже текущее потребление энергоресурсов.