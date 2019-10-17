В Заксобрании региона положительно оценили развитие Нижнего Тагила

Председатель парламента региона Людмила Бабушкина подчеркнула, что Нижний Тагил меняется в лучшую сторону, развиваются социальные проекты, городская инфраструктура.

В Нижнем Тагиле лучший театр, лучший цирк, и много других объектов, которые являются сегодня лучшими в Свердловской области. Видно, что качество жизни меняется. И я думаю, что жители считают свой город лучшим не только в Свердловской области, но и в стране,отметила Бабушкина.

Положительную оценку изменениям дал также управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. Он отметил, что «без Нижнего Тагила нет Свердловской области».

В презентации Нижнего Тагила было сказано о перспективах и планах, через три года городу исполнится 300 лет. Депутатам рассказали о проекте строительства моста через Тагильский пруд, легкоатлетического комплекса, БКАД, реконструкции музейного комплекса.