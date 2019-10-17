В Заксобрании региона положительно оценили развитие Нижнего Тагила
В рамках «Дней муниципальных образований» в Законодательном Собрании Свердловской области депутатам представили Нижний Тагил и рассказали о перспективах развития города.
Председатель парламента региона Людмила Бабушкина подчеркнула, что Нижний Тагил меняется в лучшую сторону, развиваются социальные проекты, городская инфраструктура.
В Нижнем Тагиле лучший театр, лучший цирк, и много других объектов, которые являются сегодня лучшими в Свердловской области. Видно, что качество жизни меняется. И я думаю, что жители считают свой город лучшим не только в Свердловской области, но и в стране,отметила Бабушкина.
Положительную оценку изменениям дал также управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев. Он отметил, что «без Нижнего Тагила нет Свердловской области».
В презентации Нижнего Тагила было сказано о перспективах и планах, через три года городу исполнится 300 лет. Депутатам рассказали о проекте строительства моста через Тагильский пруд, легкоатлетического комплекса, БКАД, реконструкции музейного комплекса.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил депутатов за поддержку и участие в реализации проектов. Мэр заявил, что проекты, которые уже воплощены, не удались бы без участия горожан, взаимодействия с депутатами и правительством, а также без поддержки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.