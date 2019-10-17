Владислав Пинаев прокомментировал экологические проблемы Нижнего Тагила

Пинаев рассказал, что городу необходим мусоросортировочный завод, так как через несколько лет единственный в городе полигон для ТБО исчерпает свои ресурсы, а его горение может стать экологической катастрофой. Мэр опроверг информацию о том, что в Нижний Тагил будут привозить мусор из других муниципалитетов и подчеркнул, что мощности мусоросортировки рассчитаны на сегодняшние объемы ТКО в городе.

Касательно публичных слушаний, на которых горожане выступили против переноса территории завода внутри утвержденного участка, Пинаев заметил, что завод как раз планировали перенести на площадку полигона.

Заводу быть в любом случае. Кому-то нужен скандал на эту тему в соцсетях, некий пиар,заявил мэр.

Также был поднят вопрос о качестве воды, поступающей в квартиры тагильчан. Пинаев заметил, что глава города, администрация, Водоканала-НТ несут ответственность за ее безопасность для жителей.

Пинаев напомнил, что администрацией города разработан проект реабилитации Черноисточиского пруда.

Хотя территория, где расположен пруд, относится к другому муниципальному образованию, не стараемся уйти от народного обсуждения данного вопроса, готовы встретиться и пообщаться и с экологами. Найти оптимальный вариант решения вопроса. Посмотреть, что можно сделать для того, чтобы берега Черноисточинского пруда не загрязнялись,сказал глава города.