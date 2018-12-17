ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле ищет подрядчика на ремонт кабинетов

Поиск подрядчика организация осуществляет путем открытого аукциона на сайте госзакупок. При этом, в приложенной к аукциону документации отсутствует техническое задание. Сказано лишь, что исполнитель обязуется провести ремонт в кабинетах 101, 102, 105 согласно условиям сметной документации.