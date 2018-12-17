ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле ищет подрядчика на ремонт кабинетов
Сегодня, 16:00ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле ищет подрядчика, готового за 299 тысяч рублей отремонтировать три кабинета в здании на ул. Красноармейская, 45А.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поиск подрядчика организация осуществляет путем открытого аукциона на сайте госзакупок. При этом, в приложенной к аукциону документации отсутствует техническое задание. Сказано лишь, что исполнитель обязуется провести ремонт в кабинетах 101, 102, 105 согласно условиям сметной документации.
Приступить к работам исполнитель должен сразу после подписания контракта.
Ранее ООО «Водоканал-НТ» искало поставщика хлора для обеззараживания питьевой воды, на это было выделено 27 млн рублей. 7 декабря из коллекторов в Нижнем Тагиле был зафиксирован химический запах неустановленного происхождения.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей