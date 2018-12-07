Ищут причину: химический запах появился из канализационных стоков в Нижнем Тагиле

6 декабря около 12:00 машинисты насосных установок на канализационных станциях стали жаловаться на резкий химический запах от сточных вод. По информации из пресс-службы «Водоканала-НТ», запах появился на насосных станциях №1, 3а, 21, 22, 7а.

Специалисты МУПа в экстренном порядке выехали на выпуски водоотведения, в частности коксохимического производства. Пробы, взятые на выпусках в присутствии представителей предприятия, были переданы в лабораторию Роспотребнадзора для проведения анализа.

Это был большой выброс не в воздух, а именно в каналью. Флору убивают, а переводят на «Водоканал», но мы заботимся о жителях городапрокомментировали ситуацию в пресс-службе «Водоканал-НТ».

Также специалисты отметили, что холодная вода в квартирах жителей города ничем не пахнет. Сразу же после происшествия мэрия потребовала у руководителя предприятия принять срочные меры, чтобы предотвратить попадание стоков с резким запахом в Западную систему очистных сооружений, выяснить и устранить причины инцидента.

Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко сообщил, что к решению проблемы подключены Санэпиднадзор, санитарные службы, службы экологической безопасности города, информирует АН «Между строк».