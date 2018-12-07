Ищут причину: химический запах появился из канализационных стоков в Нижнем Тагиле
6 декабря около 12:00 диспетчеру МУП «Водоканал-НТ» стали поступать жалобы на резкий химический запах от поступающих сточных вод. Санэпиднадзор, санитарные службы, службы экологической безопасности города занимаются установлением причин запаха.
6 декабря около 12:00 машинисты насосных установок на канализационных станциях стали жаловаться на резкий химический запах от сточных вод. По информации из пресс-службы «Водоканала-НТ», запах появился на насосных станциях №1, 3а, 21, 22, 7а.
Специалисты МУПа в экстренном порядке выехали на выпуски водоотведения, в частности коксохимического производства. Пробы, взятые на выпусках в присутствии представителей предприятия, были переданы в лабораторию Роспотребнадзора для проведения анализа.
Это был большой выброс не в воздух, а именно в каналью. Флору убивают, а переводят на «Водоканал», но мы заботимся о жителях городапрокомментировали ситуацию в пресс-службе «Водоканал-НТ».
Также специалисты отметили, что холодная вода в квартирах жителей города ничем не пахнет. Сразу же после происшествия мэрия потребовала у руководителя предприятия принять срочные меры, чтобы предотвратить попадание стоков с резким запахом в Западную систему очистных сооружений, выяснить и устранить причины инцидента.
Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко сообщил, что к решению проблемы подключены Санэпиднадзор, санитарные службы, службы экологической безопасности города, информирует АН «Между строк».
Мы взяли пробы, думали, что уже всё закончилось, но недавно начался второй этап. Сейчас снова вывели весь персонал с насосных на воздух, потому что был второй выброс, находиться там невозможно, и снова берём пробы. Сразу лаборатория не может сделать анализ, нужно некоторое время. Сейчас решается вопрос о том, как обеспечить людям необходимую безопасность, им находиться в насосных очень тяжело, рассказал Юрченко.
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