ООО «Водоканал» В Нижнем Тагиле потратит 3,9 млн рублей на бензин и дизельное топливо
Сегодня, 12:55ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле ищет поставщика дизельного топлива и бензина. Сумма контракта – 3,9 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно условиям контракта, подрядчик должен поставить для нужд организации 25 000 литров бензина марки АИ-92 и 60 000 литров дизельного топлива. Топливо должно соответствовать ГОСТу и иметь соответствующую сопроводительную документацию. Поставка должна осуществляться партиями на автозаправочных станциях по индивидуальным платиковым картам. Исполнитель должен иметь не менее 5 заправочных станций в Нижнем Тагиле.
Исполнитель по контракту будет определен путем электронного аукциона на сайте госзакупок 14 января 2019 года.
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