ООО «Водоканал» В Нижнем Тагиле потратит 3,9 млн рублей на бензин и дизельное топливо

Согласно условиям контракта, подрядчик должен поставить для нужд организации 25 000 литров бензина марки АИ-92 и 60 000 литров дизельного топлива. Топливо должно соответствовать ГОСТу и иметь соответствующую сопроводительную документацию. Поставка должна осуществляться партиями на автозаправочных станциях по индивидуальным платиковым картам. Исполнитель должен иметь не менее 5 заправочных станций в Нижнем Тагиле.