Застройщики в Тагиле предостерегают Магадан от «ФОКа Сергея Константиновича»
Строители ФОКа «Президентский» в Нижнем Тагиле сообщают, что четыре года не могут добиться выплат за выполненные по субподряду работы, пишет АН «Между строк».
Как рассказал инициатор общественного объединения «ФОК „Президентский“ Долг!» Олег Смиршин, генеральный подрядчик строительства спортивного комплекса ООО «ГЕН СтройУрал» задолжал около 32-м субподрядчикам более 100 миллионов рублей. Еще несколько лет назад предприниматели намеревались обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. Однако тогда была организована проверка Управлением по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по региону, и коммерсанты решили подождать.
Генподрядчик строительства ФОК «Президентский» ООО «ГЕН СтройУрал» в лице директора Голубенко Е. Н. обещал со временем изыскать возможность погасить задолженность перед пострадавшими строителями. Но в итоге расследования злоупотреблений при строительстве ФОКа, как и его итогов, никто так и не увидел,сообщается в обращении.
Потом «ГЕН СтройУрал» обанкротился, оставив объект без гарантийного обслуживания, сообщают предприниматели. А затем, по их словам, создал аффилированное предприятие ООО «СК Генпартнёр» и участвует в различных тендерах.
В этом году коммерсанты все-же решили отправить Путину письмо. Сделано это чтобы предостеречь «строителей Магаданской области от форс-мажорного явления „ФОК от Сергея Константиновича“» на Колыме, говорят активисты.
Олег Смиршин подчеркивает, что денег субподрядчики уже не ждут, но хотят предостеречь других строителей от сотрудничества с экс-мэром Нижнего Тагила, а ныне губернатором Колымы Сергеем Носовым.
Так как строители у него — это расходный материал для достижения его собственных целей, реализации амбиций, хотелось бы предостеречь заранее других людей. И хотелось бы, чтобы кто-нибудь нам объяснил всё-таки, нормально ли это, что в нашем государстве фирма системно занимается швыряловом и не получает за это никакого наказания,заявляет Смиршин.
Напомним, ФОК в Нижнем Тагиле был построен в 2015 году по поручению президента России. Финансирование осуществлялось из городского, областного и федерального бюджетов. Стоимость строительства составила 620 миллионов рублей, хотя изначально указывалась сумма в размере 594 миллионов рублей. Мэрии пришлось выдать генподрядчику гарантии для банковских кредитов из-за того, что средства из федерального и областного бюджетов долго не поступали. Когда объект был открыт, «ГЕН СтройУрал» подал в суд на мэрию Нижнего Тагила и обвинил муниципальные власти в невыплате более 100 миллионов рублей.
В пресс-службе городской администрации пояснили, что средства генподрядчику были выплачены в полном объеме.