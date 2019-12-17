Застройщики в Тагиле предостерегают Магадан от «ФОКа Сергея Константиновича»

Как рассказал инициатор общественного объединения «ФОК „Президентский“ Долг!» Олег Смиршин, генеральный подрядчик строительства спортивного комплекса ООО «ГЕН СтройУрал» задолжал около 32-м субподрядчикам более 100 миллионов рублей. Еще несколько лет назад предприниматели намеревались обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. Однако тогда была организована проверка Управлением по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по региону, и коммерсанты решили подождать.

Генподрядчик строительства ФОК «Президентский» ООО «ГЕН СтройУрал» в лице директора Голубенко Е. Н. обещал со временем изыскать возможность погасить задолженность перед пострадавшими строителями. Но в итоге расследования злоупотреблений при строительстве ФОКа, как и его итогов, никто так и не увидел,сообщается в обращении.

Потом «ГЕН СтройУрал» обанкротился, оставив объект без гарантийного обслуживания, сообщают предприниматели. А затем, по их словам, создал аффилированное предприятие ООО «СК Генпартнёр» и участвует в различных тендерах.

В этом году коммерсанты все-же решили отправить Путину письмо. Сделано это чтобы предостеречь «строителей Магаданской области от форс-мажорного явления „ФОК от Сергея Константиновича“» на Колыме, говорят активисты.

Олег Смиршин подчеркивает, что денег субподрядчики уже не ждут, но хотят предостеречь других строителей от сотрудничества с экс-мэром Нижнего Тагила, а ныне губернатором Колымы Сергеем Носовым.

Так как строители у него — это расходный материал для достижения его собственных целей, реализации амбиций, хотелось бы предостеречь заранее других людей. И хотелось бы, чтобы кто-нибудь нам объяснил всё-таки, нормально ли это, что в нашем государстве фирма системно занимается швыряловом и не получает за это никакого наказания,заявляет Смиршин.

Напомним, ФОК в Нижнем Тагиле был построен в 2015 году по поручению президента России. Финансирование осуществлялось из городского, областного и федерального бюджетов. Стоимость строительства составила 620 миллионов рублей, хотя изначально указывалась сумма в размере 594 миллионов рублей. Мэрии пришлось выдать генподрядчику гарантии для банковских кредитов из-за того, что средства из федерального и областного бюджетов долго не поступали. Когда объект был открыт, «ГЕН СтройУрал» подал в суд на мэрию Нижнего Тагила и обвинил муниципальные власти в невыплате более 100 миллионов рублей.