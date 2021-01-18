Аналитики: в Свердловской области не ожидается снижение цен на жилье

Льготные программы запустили, но застройщики не успели нарастить объем строительства. Спрос увеличился, что повлекло повышение цены на новое жилье. Те, кто по каким-либо причинам не смог купить площадь в новостройке, направили свой взгляд на вторично жилье. Кто-то успел купить «б/у» квартиры по выгодной цене, но затем цены и на этом рынке выросли, объяснили TagilCity.ru в Национальном объединении застройщиков.