Аналитики: в Свердловской области не ожидается снижение цен на жилье

В Свердловской области жилье не будет дешеветь. Аналитики связывают это с несколькими факторами.

Цены на недвижимость в 2020 году не только не снизились, но и начали расти. В Екатеринбурге квадратный метр новостройки подорожал на 12%, а на вторичном рынке — на 7%. Цены приблизились к рекордным показателям 2015 года. По мнению специалистов, это связано с введением льготных ипотечных программ. Спрос на жилье в новостройках вырос в связи с выгодными ипотечными предложениями. Льготные программы запустили, но застройщики не успели нарастить объем строительства. Спрос увеличился, что повлекло повышение цены на новое жилье. Те, кто по каким-либо причинам не смог купить площадь в новостройке, направили свой взгляд на вторично жилье. Кто-то успел купить «б/у» квартиры по выгодной цене, но затем цены и на этом рынке выросли, объяснили TagilCity.ru в Национальном объединении застройщиков. Повышенный спрос привел к снижению количества предложений на вторичном рынке на 40%, на предложения новостроек — на 13%. По мнению аналитиков, ситуация развивается таким образом, что в первом полугодии 2021 года спрос на жилье упадет на 10%, по сравнению с 2020 годом. Многие жители не смогут себе позволить покупку жилплощади по повышенной цене. Также эксперты не ожидают в наступившем году и снижения цен. По их мнению, ситуацию стабилизируется лишь черед два-три года. Недвижимость, пандемия и выборы: прогнозы от экспертов на 2021 год

