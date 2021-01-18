Аналитики: в Свердловской области не ожидается снижение цен на жилье

Аналитики: в Свердловской области не ожидается снижение цен на жилье

Сегодня, 13:40ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области жилье не будет дешеветь. Аналитики связывают это с несколькими факторами.

Цены на недвижимость в 2020 году не только не снизились, но и начали расти. В Екатеринбурге квадратный метр новостройки подорожал на 12%, а на вторичном рынке — на 7%. Цены приблизились к рекордным показателям 2015 года.

По мнению специалистов, это связано с введением льготных ипотечных программ. Спрос на жилье в новостройках вырос в связи с выгодными ипотечными предложениями.

Льготные программы запустили, но застройщики не успели нарастить объем строительства. Спрос увеличился, что повлекло повышение цены на новое жилье. Те, кто по каким-либо причинам не смог купить площадь в новостройке, направили свой взгляд на вторично жилье. Кто-то успел купить «б/у» квартиры по выгодной цене, но затем цены и на этом рынке выросли, объяснили TagilCity.ru в Национальном объединении застройщиков.

Повышенный спрос привел к снижению количества предложений на вторичном рынке на 40%, на предложения новостроек — на 13%.

По мнению аналитиков, ситуация развивается таким образом, что в первом полугодии 2021 года спрос на жилье упадет на 10%, по сравнению с 2020 годом. Многие жители не смогут себе позволить покупку жилплощади по повышенной цене.

Также эксперты не ожидают в наступившем году и снижения цен. По их мнению, ситуацию стабилизируется лишь черед два-три года.

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