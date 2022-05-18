Власти РФ предсказывают снижение доходов россиян

Так, рост реальных доходов граждан будет находиться на уровне 1,3%, реальных зарплат - 0,8%. В 2024-м заработки увеличатся на 4,3%, в 2025-м - на 3%. В 2025 году зарплаты увеличатся на 1-2% выше уровня 2021 года. Выходит, что заработки россиян восстановятся только к 2025 году.