Власти РФ предсказывают снижение доходов россиян

Власти РФ предсказывают снижение доходов россиян
Власти РФ предсказывают снижение доходов россиян
Сегодня, 11:19ЭкономикаФото: pixabay.com
Россияне станут меньше зарабатывать, дали прогноз в Минэконом развития. Заработки восстановятся только к 2025 году.

Власти предсказывают снижение доходов россиян. Предположительно, они уменьшатся на 6,8%, а зарплаты снизятся на 3,8%. Да данную информацию Минэкономразвития ссылаются «Новые известия».

Так, рост реальных доходов граждан будет находиться на уровне 1,3%, реальных зарплат - 0,8%. В 2024-м заработки увеличатся на 4,3%, в 2025-м - на 3%. В 2025 году зарплаты увеличатся на 1-2% выше уровня 2021 года. Выходит, что заработки россиян восстановятся только к 2025 году.

Отмечается, что в 2022-м заработки граждан увеличились на 3%, а зарплаты поднялись на 2,9%. В Росстате добавили, что в первом квартале доходы упали на 1,2% в годовом выражении.

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