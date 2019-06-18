Конгресс-центр в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию

«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию здание конгресс-холла стоимостью 10 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс».
В понедельник компания получила разрешение на открытие площадки. На территории конгресс-центра состоится Глобальный саммит производства и индустриализации на который ожидается приезд президента России Владимира Путина.
Начальная стоимость строительства составляла четыре миллиарда рублей, затем смета была увеличена до шести миллиардов рублей, по последним данным, объект обошелся почти в 10 миллиардов рублей.
Конгресс-холл оборудован надежной системой безопасности, включает в себя современный зал на пять тысяч человек, в котором можно проводить световые или звуковые шоу, а также иные мероприятия. За время строительства была благоустроена территория «Екатеринбург-ЭКСПО» в несколько гектаров, установлены информационные стенды и организована парковка на шесть тысяч мест.