Конгресс-центр в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию

Начальная стоимость строительства составляла четыре миллиарда рублей, затем смета была увеличена до шести миллиардов рублей, по последним данным, объект обошелся почти в 10 миллиардов рублей.

Конгресс-холл оборудован надежной системой безопасности, включает в себя современный зал на пять тысяч человек, в котором можно проводить световые или звуковые шоу, а также иные мероприятия. За время строительства была благоустроена территория «Екатеринбург-ЭКСПО» в несколько гектаров, установлены информационные стенды и организована парковка на шесть тысяч мест.