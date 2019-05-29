В Екатеринбурге конгресс-холл планируют открыть к приезду Путина
Открытие конгресс-холла в Екатеринбурге запланировано на конец июня. Там пройдет саммит производства и индустрии, на которой ожидается приезд президента России Владимира Путина и глав еще 10 государств.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети сообщил, что накануне у него состоялась встреча с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, которому он пообещал сдать объект в срок.
Сейчас прилагаем много усилий, чтобы вовремя сдать в эксплуатацию конгресс-центр выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Строительные и монтажные работы будут полностью завершены к 15–17 июня,написал губернатор.
Также глава региона отметил, что основной объем работ уже выполнен. По словам Евгения Куйвашева, международный саммит — «серьезная проверка для Екатеринбурга на пути к превращению его в глобальный город».
Площадь конгресс-холла — более 40 тысяч квадратных метров. Он расположен на территории «Екатеринбург-Экспо». Этим летом там пройдет чемпионат мира по боксу.