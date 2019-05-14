В Екатеринбурге билеты на открытие конгресс-холла стоят до 39 тысяч рублей

На открытии конгресс-холла выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, стоимость билетов на последний ряд — 4,9 тысячи рублей, билеты в партер стоят более 9,9 тысячи рублей. Самые дорогие билеты в Гранд партер, цена за билет достигает 39 тысяч рублей. Уже сейчас большинство билетов зарезервированы для вип-гостей.

Горожанам также предлагается приобрести пакет специального гостя, в который включены парковочное место, напитки и закуски. За парковку на главной площади горожанам придется заплатить две тысячи рублей.