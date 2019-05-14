В Екатеринбурге билеты на открытие конгресс-холла стоят до 39 тысяч рублей
В Екатеринбурге 30 августа состоится открытие конгресс-холла, стоимость билетов на первые выступления — до 39 тысяч рублей, сообщает ЕТВ.
На открытии конгресс-холла выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, стоимость билетов на последний ряд — 4,9 тысячи рублей, билеты в партер стоят более 9,9 тысячи рублей. Самые дорогие билеты в Гранд партер, цена за билет достигает 39 тысяч рублей. Уже сейчас большинство билетов зарезервированы для вип-гостей.
Горожанам также предлагается приобрести пакет специального гостя, в который включены парковочное место, напитки и закуски. За парковку на главной площади горожанам придется заплатить две тысячи рублей.
Конгресс-холл стал пятым объектом МВЦ «Екатеринбург-Экспо», центр занял 40 тысяч квадратных метров и может вместить до шести тысяч гостей. В конгресс-холле также пройдет саммит GMIS. В залах конгресс-холла запланирована Встреча выпускников КВН, съемки которой пройдут в сентябре для Первого канала.