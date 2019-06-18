Жители Нижнего Тагила единогласно поддержали проект строительства моста через пруд

Проект моста презентовал инженер «Уралгипротранс» Пётр Евдокимов, отметивший, что идея строительства моста не нова, вытекает из логики градостроительного развития.

Город получит оптимизацию транспортной схемы, перераспределение потоков, снижение нагрузки на центр. Не менее 30 процентов транспорта уйдёт в объезд,отметил инженер.

Фото: TagilCity.ru

Более 1,2 млрд рублей на строительство моста будут выделены за счёт налоговых отчислений ЕВРАЗа, который на слушаниях представлял почётный гражданин города, советник управляющего директора НТМК Михаил Аршанский.

Я всю жизнь прожил в городе, и много лет эта идея витала в массах. Оказалось, что нужно строить большой мостовой переход, нужны средства. Спасибо ЕВРАЗу, что финансирует более трети стоимости,заявил заслуженный металлург.

После немногочисленных вопросов проект строительства моста поддержали все участники слушаний (двое воздержались).

Как заявил после слушаний мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, теперь чиновники приступят к организации конкурсных процедур по определению генподрядчика. Ранее в интервью TagilCity.ru глава города отмечал, что, по его мнению, строить мост должна специализированная мостостроительная организация, ближайшая из которых — тюменский «Мостотряд-11».

Фото: TagilCity.ru

Мы опираемся на мнение тагильчан, и мнение тагильчан мы все увидели прекрасно. Поэтому мосту быть, сейчас продолжаем конкурсные процедуры, а после того как будет известен подрядчик начинаем строительство моста. Я очень надеялся, что это произойдет ко Дню города, но совсем немножко не успеваем,прокомментировал итоги слушаний Владислав Пинаев.