Конкурсный управляющий назначен в деле о банкротстве МУП «НТТС»

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В отношении МУП «Нижнетагильские тепловые сети» началась процедура банкротства. 12 сентября был назначен конкурсный управляющий. Им стал Шорохов Андрей Владимирович, член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия».
Сюжеты: Нижний Тагил
Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве муниципального унитарного предприятия «НТТС» назначено на 9 января 2019 года.
Напомним, МУП «Нижнетагильские тепловые сети» месяцем ранее подало иск о своём банкротстве для дальнейшего перехода в состав «Облкоммунэнерго». По заверению специалистов, это техническая процедура, которую следует пройти в рамках соблюдения закона.
Добавим, что член Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» Шорохов Андрей Владимирович в настоящее время является временным управляющим в десятках фирм, подлежащих ликвидации. К примеру, ООО «Техмаш», ООО «УЗГО-Трейд», ООО «Перекрёсток» в Екатеринбурге, а также МУП «ТВС» в Забайкальском районе.
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