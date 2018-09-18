Конкурсный управляющий назначен в деле о банкротстве МУП «НТТС»

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве муниципального унитарного предприятия «НТТС» назначено на 9 января 2019 года.

Напомним, МУП «Нижнетагильские тепловые сети» месяцем ранее подало иск о своём банкротстве для дальнейшего перехода в состав «Облкоммунэнерго». По заверению специалистов, это техническая процедура, которую следует пройти в рамках соблюдения закона.