НТТС проходит процедуру банкротства для слияния с Облкоммунэнерго

МУП «Нижнетагильские тепловые сети» (НТТС) зарегистрировало иск о своем банкротстве в арбитражном суде Свердловской области.
МУП «Нижнетагильские тепловые сети» подало иск о своем банкротстве в арбитражный суд Свердловской области.
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил на встрече с теплоснабжающими организациями города, что банкротство НТТС не повлияет на подготовку к отопительному сезону.
Представитель компании Михаил Кручинин сообщил, что банкротство - это техническая процедура, которую предприятие должно пройти в рамках соблюдения законодательства.
Это было сделано 1 августа, так как НТТС осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере производства и передачи тепловой энергии и является субъектом естественной монополии. В соответствии со ст. 9 данного закона руководитель предприятия был обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом, заявил Михаил Кручинин.
Руководить НТТС будет директор МУП «Тагилэнерго» Сергей Козлов.
В дальнейшем планируется, что НТТС войдет в состав «Облкоммунэнерго».