НТТС проходит процедуру банкротства для слияния с Облкоммунэнерго

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил на встрече с теплоснабжающими организациями города, что банкротство НТТС не повлияет на подготовку к отопительному сезону.

Это было сделано 1 августа, так как НТТС осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере производства и передачи тепловой энергии и является субъектом естественной монополии. В соответствии со ст. 9 данного закона руководитель предприятия был обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом, заявил Михаил Кручинин.