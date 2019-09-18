На Урале появится распределительный центр для сельскохозяйственной продукции
Сегодня, 11:37ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Оптово-распределительный центр для агропромышленной продукции появится в Свердловской области, об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев во время заседания в полпредстве, пишет ТАСС.
Строительство запланировано на 2020–2022 годы, оптово-распределительный центр сможет вместить более 90 тысяч тонн продукции и создаст более 500 рабочих мест. Предварительная стоимость проекта — 2,5 миллиарда рублей, территория комплекса — более 20 гектаров.
Цель проекта — создание на территории Среднего Урала универсальной площадки для предпринимателей, занимающихся реализацией с/х продукции.
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