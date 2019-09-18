На Урале появится распределительный центр для сельскохозяйственной продукции

Строительство запланировано на 2020–2022 годы, оптово-распределительный центр сможет вместить более 90 тысяч тонн продукции и создаст более 500 рабочих мест. Предварительная стоимость проекта — 2,5 миллиарда рублей, территория комплекса — более 20 гектаров.