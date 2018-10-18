НПО автоматики в Екатеринбурге подозревается в нецелевых расходах 500 млн рублей

Проверку провели Свердловское УФАС, ФСБ и областная прокуратура. Целью аудита было разобраться, как выполняются госконтракты.

Результаты проверки пока не разглашаются, но как пишет «Коммерсант — Урал» со ссылкой на собственные источники, были выявлены нецелевые расходы средств, полученные по федеральной целевой программе.

Как стало известно, по федеральной программе предприятию выделили около 800 млн рублей. При этом возможный ущерб от нецелевого использования денег составил порядка 500 миллионов рублей.