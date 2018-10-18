НПО автоматики в Екатеринбурге подозревается в нецелевых расходах 500 млн рублей
Сегодня, 09:35Экономика
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При проверке в НПО автоматики имени Н. А. Семихатова в Екатеринбурге были обнаружены нарушения при расходе средств, выделенных по федеральной целевой программе.
Сюжеты: Екатеринбург
Проверку провели Свердловское УФАС, ФСБ и областная прокуратура. Целью аудита было разобраться, как выполняются госконтракты.
Результаты проверки пока не разглашаются, но как пишет «Коммерсант — Урал» со ссылкой на собственные источники, были выявлены нецелевые расходы средств, полученные по федеральной целевой программе.
Как стало известно, по федеральной программе предприятию выделили около 800 млн рублей. При этом возможный ущерб от нецелевого использования денег составил порядка 500 миллионов рублей.
В пресс-службе НПО автоматики факт проверки подтвердили, но ее результаты не огласили. Там же подчеркнули, что такие проверки проводятся на предприятии регулярно и по их итогам выдаются предписания для устранения замечаний.
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