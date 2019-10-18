Росстат рассказал о реальных доходах россиян

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Согласно данным Росстата, реальные доходы жителей России в третьем квартале этого года выросли на 3%, пишут «Новые известия».
В августе доходы жителей страны выросли на 3%, а в период с января по август рост доходов составил 2,2%. Под реальными доходами понимается денежная сумма, остающаяся у россиян после вычета обязательных платежей.
Ранее Росстат сообщал о падении реальных доходов россиян во втором квартале текущего года. Сейчас ведомство предоставило уточненные данные, сообщив, что падение составило 0,1%.
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