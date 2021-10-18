Зал заседаний в администрации Нижнего Тагила оснастит компания из Екатеринбурга

Определен поставщик для оснащения зала заседаний в администрации Нижнего Тагила. Аукцион выиграло ООО «Румлайн» из Екатеринбурга. Всего на тендер заявились два участника.

«Румлайн» снизил начальную цену контракта на 41,8 тысячи рублей и стал победителем. Контракт будет заключен на 8,3 миллиона рублей, работы должны быть окончены до 30 декабря 2021 года. ООО «Румлайн» зарегистрировано в 2016 году в Екатеринбурге, директором является Александр Останин. Среди видов деятельности компании — строительно-монтажные работы, торговля бытовыми приборами и цифровой аппаратурой. Организация являлась поставщиком в 19 госконтрактах на сумму 82,7 миллиона рублей для администрации Екатеринбурга, МКУ «Управление зданиями администрации Екатеринбурга» и других заказчиков. Зал планируется разграничить на несколько зон, а также поставить новую мебель и современное оборудование. Напомним, последний ремонт в зале заседаний в администрации Нижнего Тагила проводился более 20 лет назад, оборудование в нем устарело и периодически выходило из строя. Там проходят совещания, принимаются делегации и проводятся торжественные мероприятия. 8,4 миллиона рублей потратит мэрия Нижнего Тагила на оснащение зала заседаний

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