Зал заседаний в администрации Нижнего Тагила оснастит компания из Екатеринбурга

«Румлайн» снизил начальную цену контракта на 41,8 тысячи рублей и стал победителем. Контракт будет заключен на 8,3 миллиона рублей, работы должны быть окончены до 30 декабря 2021 года.
ООО «Румлайн» зарегистрировано в 2016 году в Екатеринбурге, директором является Александр Останин. Среди видов деятельности компании — строительно-монтажные работы, торговля бытовыми приборами и цифровой аппаратурой.
Организация являлась поставщиком в 19 госконтрактах на сумму 82,7 миллиона рублей для администрации Екатеринбурга, МКУ «Управление зданиями администрации Екатеринбурга» и других заказчиков.
Зал планируется разграничить на несколько зон, а также поставить новую мебель и современное оборудование.
Напомним, последний ремонт в зале заседаний в администрации Нижнего Тагила проводился более 20 лет назад, оборудование в нем устарело и периодически выходило из строя. Там проходят совещания, принимаются делегации и проводятся торжественные мероприятия.