Зал заседаний в администрации Нижнего Тагила оснастит компания из Екатеринбурга

Зал заседаний в администрации Нижнего Тагила оснастит компания из Екатеринбурга
Зал заседаний в администрации Нижнего Тагила оснастит компания из Екатеринбурга
Сегодня, 08:22ЭкономикаФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Определен поставщик для оснащения зала заседаний в администрации Нижнего Тагила. Аукцион выиграло ООО «Румлайн» из Екатеринбурга. Всего на тендер заявились два участника.

«Румлайн» снизил начальную цену контракта на 41,8 тысячи рублей и стал победителем. Контракт будет заключен на 8,3 миллиона рублей, работы должны быть окончены до 30 декабря 2021 года.

ООО «Румлайн» зарегистрировано в 2016 году в Екатеринбурге, директором является Александр Останин. Среди видов деятельности компании — строительно-монтажные работы, торговля бытовыми приборами и цифровой аппаратурой.

Организация являлась поставщиком в 19 госконтрактах на сумму 82,7 миллиона рублей для администрации Екатеринбурга, МКУ «Управление зданиями администрации Екатеринбурга» и других заказчиков.

Зал планируется разграничить на несколько зон, а также поставить новую мебель и современное оборудование.

Напомним, последний ремонт в зале заседаний в администрации Нижнего Тагила проводился более 20 лет назад, оборудование в нем устарело и периодически выходило из строя. Там проходят совещания, принимаются делегации и проводятся торжественные мероприятия.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтадминистрация Нижнего ТагилаНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы