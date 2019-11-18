Капремонт отстойника Черноисточинского гидроузла обойдется в 3,9 миллиона рублей

Согласно документации закупки, подрядчик должен провести ремонт и установку гидроизоляции бетонной поверхности наружных стен и перегородки, сделать герметизацию швов между панелями наружных стен и перегородки, очистить днище и произвести демонтаж в сооружениях. Также в смете прописаны прочие задания: установка и разборка наружных инвентарных лесов, погрузка строительного мусора и перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 тонн.

Дата окончания подачи заявки — 6 декабря.

Ранее, 15 ноября, «Водоканал-НТ» разместил аукцион на 1,3 миллиона рублей по поиску подрядчика для определения технического состояния оборудования, зданий и сооружений Западной системы очистных сооружений (ЗСОС). По результатам проверки исполнитель должен составить отчет с оценкой технического состояния и степени износа объектов, описанием оптимальных решений по реконструкции, рекомендациями по эксплуатации и выводами о соответствии/несоответствии водохозяйственной деятельности.

Бюджет на дальнейшую реконструкцию ЗСОС будет определён после проведения аудита и составления проекта,сообщил TagilCity.ru директор «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран.

Дата окончания подачи заявок — 3 декабря.