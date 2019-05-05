5,5 млн потратит мэрия Нижнего Тагила на обслуживание фонтанов в 2019 году

Согласно техзаданию, подрядчик должен обслуживать фонтаны в «Театральным сквере» - «Центральный», «Пешеходный» и «Г-образный», фонтан на Площади Славы, фонтан на проспекте Ленина, 46 и «Каменный цветок» в «Комсомольском сквере».

Подрядчик обязан поддерживать фонтаны в рабочем состоянии без нарушения их технических характеристик, обеспечивать включение и выключение, согласно графику, утвержденному мэрией. Также необходимо обеспечивать безопасную эксплуатацию объектов и их сохранность.

Перед запуском подрядчик должен очистить фонтаны от ила и грязи, проверить их техническую исправность, настроить работу подсветки и водных композиций. Пять раз за сезон необходимо полностью менять воду, а также на регулярной основе очищать объекты от мусора.