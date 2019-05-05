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5,5 млн потратит мэрия Нижнего Тагила на обслуживание фонтанов в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Tsentralnyy fontan

5,5 млн потратит мэрия Нижнего Тагила на обслуживание фонтанов в 2019 году

Сегодня, 13:07ЭкономикаФото: МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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