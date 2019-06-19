IT-компания из Екатеринбурга признана банкротом

Компания основана Игорем Ереминым, Дмитрием и Аркадием Ставицкими в 2012 году, сотрудничала с крупными российскими СМИ, в 2013 году четверть акций приобрел Игорь Рябенький. В 2017 году доходы ООО «Ай Венго Мобайл» превысили 102 миллиона рублей, согласно данным портала «За честный бизнес». Савицкие являются соучредителями нескольких екатеринбургских компаний, среди которых ООО «Умекон» и ООО «Элегант-Инвест».