IT-компания из Екатеринбурга признана банкротом

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ООО «Ай Венго Мобайл» в Екатеринбурге решением Арбитражного суда признано банкротом, компания занималась мобильной рекламой, сообщает «Коммерсант»
Сюжеты: Екатеринбург
Компания основана Игорем Ереминым, Дмитрием и Аркадием Ставицкими в 2012 году, сотрудничала с крупными российскими СМИ, в 2013 году четверть акций приобрел Игорь Рябенький. В 2017 году доходы ООО «Ай Венго Мобайл» превысили 102 миллиона рублей, согласно данным портала «За честный бизнес». Савицкие являются соучредителями нескольких екатеринбургских компаний, среди которых ООО «Умекон» и ООО «Элегант-Инвест».
В список требований кредиторов включены ООО «ТД Веммерс Импэкс», АО «Аргументы и Факты», ООО «Айньюс».
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