«Регионспецстрой» построит Академию Карполя в Екатеринбурге за 421 миллион рублей

Компания заявилась еще на первый конкурс, однако торги не состоялись, так как это был единственный претендент. Со второго раза торги удалось провести. «Регионспецстрой» занимается строительством с 2007 года. Среди последних контрактов — возведение Дворца технического творчества в Верхней Пышме.