«Регионспецстрой» построит Академию Карполя в Екатеринбурге за 421 миллион рублей
Сегодня, 15:01ЭкономикаФото: проектная документация
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Подрядчик для строительства Академии Карполя в Екатеринбурге найден со второго раза, им стало ООО «Регионспецстрой», начальная цена контракта — 421 миллион рублей, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Компания заявилась еще на первый конкурс, однако торги не состоялись, так как это был единственный претендент. Со второго раза торги удалось провести. «Регионспецстрой» занимается строительством с 2007 года. Среди последних контрактов — возведение Дворца технического творчества в Верхней Пышме.
Напомним, академия будет включать в себя многоэтажное здание общежития для спортсменов, тренировочную базу, административные помещения. Общая площадь участка, выделенного под строительство, составляет 5,5 тысячи квадратных метров. Объект должны возвести к концу 2020 года.
18 июня в Екатеринбурге у ДИВСа открыли памятник Николаю Карполю и «Уралочке».
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