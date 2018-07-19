45 млрд рублей за 10 лет будет вложено в ГЛК «Белая» под Нижним Тагилом

В настоящее время разрабатывается концепция проекта и мастер-план. Подрядчик выйдет на площадку в сентябре 2019 года. К 2021 году на горе Белая появятся новые подъемники, рассчитанные на 200 человек в час, а также новые горнолыжные трассы. Кроме того, на курорте будут построены гостиница на 50 мест, каток, ФОК с бассейном, два кафе, зимние и летние трассы, площадка для пейнтбола и сервисный центр. На первом этапе на ГЛК «Белая» появятся сноупарк, кафе, а также будут проведены фестивали.