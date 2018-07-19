45 млрд рублей за 10 лет будет вложено в ГЛК «Белая» под Нижним Тагилом

В Свердловской области подсчитали объем инвестиций на проект туристического кластера на горе Белой под Нижним Тагилом. Сумма может составить 45 млрд рублей за 10 лет.
При этом на инфраструктуру проекта «Уральские Альпы» из регионального бюджета будет выделено 7 млрд рублей. Основные средства поступят от частного инвестора.
В настоящее время разрабатывается концепция проекта и мастер-план. Подрядчик выйдет на площадку в сентябре 2019 года. К 2021 году на горе Белая появятся новые подъемники, рассчитанные на 200 человек в час, а также новые горнолыжные трассы. Кроме того, на курорте будут построены гостиница на 50 мест, каток, ФОК с бассейном, два кафе, зимние и летние трассы, площадка для пейнтбола и сервисный центр. На первом этапе на ГЛК «Белая» появятся сноупарк, кафе, а также будут проведены фестивали.
В рамках второго проекта на Белой реконструируют дороги, создадут возможности для сплавов, появится тематический парк по мотивам «горнозаводской цивилизации».
Ожидается подъем посещаемости до 380 тысяч человек в год, а затем и до 1,5 млн человек в год.