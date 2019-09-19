«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

51% акций принадлежит владельцам «Дикси» и «Бристоль» — структурам Игоря Кесаева, Сергея Кациева. 45% акций находятся у основателя «Красного и белого» Сергея Студенникова, а 4% находятся у его супруги.

После объединения компания станет третьим по обороту розничным ритейлером в России. Пока первое место занимает X5 Retail Group, на втором месте расположился «Магнит», третью позицию занимает сеть гипермаркетов «Лента».

После слияния сети продолжат функционировать самостоятельно, то есть, в каждой из них будут свои управленческие решения. Как говорит Студенников, «Красное и белое» интересно покупателям алкогольной продукции, а «Бристоль» имеет приоритеты в продаже табачной продукции.