Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил на 300 миллионов рублей сумму для финансирования «коронавирусных» доплат медикам. Соответствующее постановление подписано 16 октября.

В документе сказано об увеличении суммы с почти 750 миллионов до 1,038 миллиарда рублей. Напомним, на 2 октября более 2 000 медицинских работников получили доплаты за заражение коронавирусом на рабочем месте. Средства не были выделены только тем врачам, которые перенесли заболевание бессимптомно, либо не смогли доказать, что контактировали с больными COVID-19. В Свердловской области более двух тысяч медиков получили «коронавирусные» доплаты

