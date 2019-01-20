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Директор «Титановой долины» в Верхней Салде и его заместители заработали 9 млн за год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор «Титановой долины» в Верхней Салде и его заместители заработали 9 млн за год

Сегодня, 12:53ЭкономикаФото: titanium-valley.com
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