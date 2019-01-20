Директор «Титановой долины» в Верхней Салде и его заместители заработали 9 млн за год

Заработная плата Артемия Кызласова и его заместителей за 2018 год составила 9 300 067 рублей. При этом уровень заработка не изменился с 2017 года, следует из документов, предоставленных ОЭЗ «Титановая долина». Общий годовой доход четырех директоров и пяти руководителей предприятия составил 8,6 млн рублей.