Директор «Титановой долины» в Верхней Салде и его заместители заработали 9 млн за год
Сегодня, 12:53ЭкономикаФото: titanium-valley.com
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Особая экономическая зона «Титановая долина» рассказала о заработке своего топ-менеджмента. За 2018 год директор и его заместители заработали чуть более 9 млн рублей.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Заработная плата Артемия Кызласова и его заместителей за 2018 год составила 9 300 067 рублей. При этом уровень заработка не изменился с 2017 года, следует из документов, предоставленных ОЭЗ «Титановая долина». Общий годовой доход четырех директоров и пяти руководителей предприятия составил 8,6 млн рублей.
Разговор о зарплатах в «Титановой долине» начался ещё осенью 2018 года, когда руководство компании попросило у правительства Свердловской области 102 млн рублей, из которых 74 млн предназначались для фонда оплаты труда, сообщает Накануне.RU.
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