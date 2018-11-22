74 млн руб. будут выделены на зарплату руководству «Титановой долины» в Верхней Салде
Сегодня, 20:25ЭкономикаФото: pixabay.com
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УК «Титановая долина» при обсуждении проекта бюджета Свердловской области запросила 74 миллиона рублей на зарплату руководящему составу.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
162 млн рублей необходимо компании для обеспечения предприятия. 4 млн требуется для аренды площадей в БЦ «Высоцкий», 21 млн рублей для оплаты коммунальных платежей. Из этой суммы 74,1 млн отведено в фонд заработной платы.
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Сотрудники «Титановой долины» отказались комментировать свой доход, но подчеркнули, что заработную плату высокой не считают. Пресс-служба компании пояснила, что средняя зарплата работника с вычетом налога и страхового взноса составляет 55 000 рублей, сообщает ЕАН.
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