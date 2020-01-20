В Екатеринбурге за 16 миллионов рублей продают белоснежную квартиру

Квартира расположена на 16-м этаже, общая площадь — 148 квадратных метров — кухня, два санузла и четыре комнаты. Площадь кухни составляет 40 квадратных метров. Отмечается, что кухня объединена с гостиной. В прихожей есть просторный гардероб. Также имеются кладовая и постирочная.