В Екатеринбурге за 16 миллионов рублей продают белоснежную квартиру
Сегодня, 13:34ЭкономикаФото: N1.ru
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На улице Белинского, 108 в Екатеринбурге на продажу выставлена квартира, оформленная в едином стиле, все комнаты — белоснежные. Объявление размещено на портале недвижимости N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Квартира расположена на 16-м этаже, общая площадь — 148 квадратных метров — кухня, два санузла и четыре комнаты. Площадь кухни составляет 40 квадратных метров. Отмечается, что кухня объединена с гостиной. В прихожей есть просторный гардероб. Также имеются кладовая и постирочная.
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Причина, по которой продают недвижимость, переезд владельцев в другой город, сказано в объявлении.
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